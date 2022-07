Google Pixel 6a è il MEDIOGAMMA da comprare OGGI: ecco perché

La fascia media della telefonia mobile si fa sempre più agguerrita; sono tanti i prodotti che affollano questo settore e spesso non è facile scegliere il modello giusto per le proprie esigenze. Noi però oggi vogliamo suggerirvi l’acquisto di un telefono davvero eccezionale: stiamo parlando del Google Pixel 6A che si trova a 459,00€ su Amazon (al posto di 558,00€) con in omaggio le cuffiette bluetooth Google Buds A.

Capite bene che si tratta di un’offerta spaziale che vi permetterà di ottenere due gadget al prezzo di uno. Questo smartphone e poi, e per veri intenditori. Non parliamo di un medio come qualsiasi ma di un telefono realizzato direttamente da Google: ma cosa significa tutto ciò?

Google pixel 6A: best buy per intenditori

Abbiamo provato questo dispositivo a lungo prima della sua uscita sul mercato che oggi me lo possiamo confermare; Pixel 6A è un device davvero eccezionale che vanta prestazioni al top con un comparto fotografico degno di un top di gamma. Il processore a bordo, il Google Tensor fa tutta la differenza del mondo.

Con un occhio critico da fotografo posso dirvi poiché questo chip garantisce anche performance fotografica strepitosa. La pasta dell’immagine e realistica e veritiera e ci sono ben due obiettivi per consentirvi la realizzazione di scatti unici. Anche i video sono eccellenti.

Rispetto a tanti prodotti di fascia media, il pixel di Google si contraddistingue per una cura di materiali, uno schermo flat con una fotocamera anteriore degna di nota e con un’estetica unica in un mondo di telefoni tutti uguali fra loro.

A 459 € poi, diventa un Best Buy senza pensarci troppo, ma fate presto perché non sappiamo quante scorte siano disponibili oggi su Amazon.

Inoltre con le cuffiette Bluetooth in omaggio avrete tutto il necessario per lavorare al top ma anche per svagarvi ascoltando la musica preferita durante le corsette al tramonto.

