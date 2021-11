Pixel 6: Google alle prese con un nuovo bug incredibile

A poco a poco che i nuovi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro vengono acquistati da sempre più utenti, crescono a dismisura le segnalazioni di bug e altre stranezze legate anche ad Android 12. In queste ore, però, numerosi utenti si sono riversati su Reddit e sulla community Pixel sul forum di Google per parlare di un nuovo e incredibile problema: il bug delle telefonate con Google Pixel 6.

Uno strano bug per le telefonate con Google Pixel 6

Da quello che apprendiamo leggendo i numerosi commenti pubblicati su Reddit, diversi utenti indicano che i propri Google Pixel 6 fanno partire telefonate all'oscuro di tutti, senza che qualcuno abbia preso in mano il telefono o comandato a Google Assistant di far partire una telefonata. “La seconda volta è successo ieri sera mentre leggevo un libro. Il mio telefono era rivolto verso il basso sul tavolo accanto a me e ho sentito il tono di chiamata in corso“, svela un utente sul thread di Reddit. “Il telefono ha chiamato un amico in Europa, ho dovuto scrivergli e scusarmi. Gli ho detto che era partita per errore una telefonata dalla tasca dei pantaloni perché non avrebbe creduto che il telefono lo avesse chiamato di sua volontà.“

Secondo alcuni utenti colpiti dal bug delle telefonate con i telefoni Google, sembra che Google Assistant abbia una piccola percentuale di colpe, ma altri utenti hanno invece dichiarato che le telefonate sono partite senza che nessuno parlasse e in un ambiente completamente silenzioso. Ad oggi non è ancora chiaro quale potrebbe essere il motivo alla base del bug delle telefonate con Google Pixel 6 ma, in attesa di ricevere una comunicazione da parte di Google, in molti stanno risolvendo il problema disattivando l'opzione che permette a Google Assistant di eseguire comandi direttamente dalla lockscreen del telefono.

