La prossima gamma di telefoni Pixel includerà due modelli: ecco le presunte specifiche di Pixel 6 e Pixel 6 Pro appena emerse in una notevole fuga di notizie.

Pixel 6 / Pixel 6 Pro: ultimi rumor

L'ultima indiscrezione che interessa i due prossimi smartphone di Google proviene dal noto leaker Jon Prosser e rivela parecchi dettagli sui suddetti terminali. La serie Pixel 6 dovrebbe debuttare nell'ottobre 2021 e, stando al rumor, entrambi i dispositivi presenteranno un chip targato Google che dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno e che sarà potente quanto il SoC Snapdragon 870.

Secondo il tipster, il Pixel vanilla sfoggerà un display AMOLED da 6,4 pollici Full HD+ con un foro nella parte superiore centrale e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Prosser conferma i rumor precedenti affermando che il Google Pixel 6 avrà una configurazione a doppia fotocamera: un sensore grandangolare da 50 MP e un ultrawide da 12 MP. Per i selfie, ci sarà una fotocamera frontale da 8 MP. Sotto il cofano, il telefono conterrà una batteria da 4.614 mAh, 8 GB di RAM e 128 GB/ 256 GB di memoria interna. Il dispositivo eseguirà Android 12 .

Per quanto riguarda il modello Pro, il tipster afferma che la configurazione a tripla fotocamera sul retro sarà composta da una fotocamera grandangolare da 50 MP, un ultrawide da 12 MP e un teleobiettivo da 48 MP. Per i selfie, il dispositivo dovrebbe optare per una fotocamera frontale da 12 MP.

Sulla parte anteriore, il Pixel 6 Pro sfoggerà un display curvo OLED da 6,71 pollici con frequenza di aggiornamento di 120Hz. Per l'autonomia energetica ci dovrebbe pensare una batteria da 5000 mAh, mentre per la memoria ci aspettiamo 12 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 128 GB / 256 GB / 512 GB. Ovviamente, il sistema operativo istallato sarà Android 12.

Infine, secondo Jon Prosser, entrambi i dispositivi dovrebbero offrire almeno cinque anni di supporto software, similmente al quello che Apple offre per i suoi iPhone.

