Google sta già testando Android 13 sul Pixel 6 Pro?

Mentre il team di sviluppo di Google è verosimilmente a lavoro per il rilascio della Beta 3 di Android 13 dopo che ha rilasciato la Beta 2 nelle scorse ore con ancora più novità rispetto quelle presenti nella Beta 1, veniamo a conoscenza che il colosso di Mountain View sta testando il nuovo sistema operativo sul top di gamma Google Pixel 6 Pro.

Infatti, in base alle informazioni trapelate tramite la famosa piattaforma di benchmark Geekbench, scopriamo che il device di Google è stato pizzicato con Android 13 a bordo e un comparto hardware praticamente immutato.

Geekbench registra il passaggio di Google Pixel 6 Pro con Android 13 a bordo

I dettagli raccolti da Geekbench svelano che il device ha raggiunto un punteggio in single core e multi-core rispettivamente pari a 1018 e 2627, pressoché identici a quelli raggiungibili con Android 12 a bordo. È quindi piuttosto scontato presupporre che il dispositivo scovato su Geekbench sia a tutti gli effetti lo stesso modello che è già disponibile sul mercato e acquistabile in offerta a un prezzo molto interessante.

Non è per niente inusuale per Google (e per tutti gli altri OEM) testare il nuovo sistema operativo sui propri device, anzi; l’idea di fondo di questa operazione ruota attorno alla necessità di valutare in prima persona quali sono le prestazioni raggiungibili dal device e quali sono le eventuali migliorie da apportare all’OS per renderlo adatto a un utilizzo quotidiano.

Ricordiamo che, secondo la timeline ufficiale di lancio di Android 13, il nuovo OS arriverà a cavallo tra la fine del Q3 e l’inizio del Q4, probabilmente in tandem all’attesa serie Google Pixel 7 in questi giorni al centro di una interessante scia di leak.

Infine, durante il Google I/O di ieri, il colosso di Mountain View ha ufficialmente presentato il tanto atteso Google Pixel 6a e ha anche mostrato il design della nuova fotocamera posteriore della serie Google Pixel 7.

