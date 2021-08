I nuovi Google Pixel 6 e 6 Pro quest'anno potrebbero rivoluzionare il mercato; dovrebbero disporre di un mucchio di tecnologie e innovazioni. L'azienda mira seriamente a sorprendere e impressionare il grande pubblico.

Google Pixel 6 e 6 Pro: l'azienda sta investendo parecchio

In un discorso agli investitori, Sundar Pichai, CEO di Google e Alphabet, ha annunciato che presenteranno “investimenti tecnologici profondi” al prossimo evento autunnale. Tutte le indicazioni segnalano che quest'anno l'OEM di Mountain View ha investito molto nella creazione dei nuovi prodotti hardware.

Le indiscrezioni suggeriscono che l'azienda, insieme a Samsung, ha creato un chip finemente affilato per la nuova generazione di Pixel. Si vocifera addirittura che si tratterà di una versione speciale dell'Exynos 2200 con grafica AMD.

Ma Pixel 6 e Pixel 6 XL non sono l'unica piattaforma hardware che vi sorprenderà. I nuovi dispositivi dovrebbero offrire pannelli OLED con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, batterie capienti e il sistema operativo Android 12. Gli smartphone saranno dotati di un massimo di 12 GB di RAM e fino a 512 GB di spazio di archiviazione. Il Pixel 6 avrà una doppia fotocamera principale con sensori da 50MP + 12MP, mentre il Pixel 6 Pro avrà un set di tre lenti così ripartite: 50MP + 48MP + 12MP.

La famiglia di device Google includerà il modello base Pixel 6 e la variante più potente, e quindi più costosa, il Pixel 6 Pro.

Si dice che il Pixel 6 abbia un display FHD +, mentre il Pixel 6 Pro sarà dotato di un pannello QHD +. Al centro nella parte superiore dello schermo di entrambi i dispositivi sarà presente un piccolo foro per una singola snapper frontale.

La fotocamera posteriore degli smartphone Pixel 6 e Pixel 6 Pro sarà capace di registrare video in 4K a 60 fotogrammi al secondo. Non di meno, ci sarà il supporto per lo zoom 7x. Secondo altre indiscrezioni, gli smartphone potrebbero introdurre a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 870 che contiene otto core Kryo 585 con clock fino a 3,2 GHz, un acceleratore grafico Adreno 650; e un modem cellulare Snapdragon X55 5G. La variante standard potrebbe disporre di banchi RAM da 8 GB.

