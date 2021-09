Secondo quanto si apprende da recenti indiscrezioni online, gli smartphone della serie Google Pixel 6 verranno lanciati il ​​prossimo 28 ottobre 2021.

Google Pixel 6 Series: cosa sappiamo finora?

Google ha già svelato i suoi smartphone di punta Pixel 6 e Pixel 6 Pro di prossima generazione e ha confermato che i dispositivi verranno lanciati nel corso del periodo autunnale di quest'anno, ma non ha mai rivelato la tempistica esatta.

Di recente, è stato riferito che i terminali sarebbero stati lanciati il ​​13 settembre, appena un giorno prima del lancio della serie Apple iPhone 13. Ora, Jon Prosser confuta ciò e dichiara che la gamma di flagship di BigG verrà lanciata il 28 ottobre.

Aggiunge inoltre che entrambi i prossimi terminali, sia il modello standard che il Pro, saranno disponibili per i preordini dal 19 ottobre e inizieranno ad essere spediti il ​​giorno del lancio.

È importante notare che la data di debutto qui si riferisce alla data in cui i dispositivi inizieranno a essere commercializzati e saranno disponibili per l'acquisto. Non è ancora noto quando Google terrà il suo evento di presentazione ufficiale in cui darà maggiori dettagli sulla serie in arrivo.

Sebbene la data per lo show di presentazione della serie Pixel 6 non sia ancora nota, è probabile che il dispositivo possa essere annunciato ufficialmente il giorno in cui la società inizierà a prendere i preordini. Quindi, il fatidico giorno potrebbe essere il 19 ottobre. Presto conosceremo maggiori dettagli in merito.

Finora, la compagnia di Mountain View ha rivelato alcuni dettagli chiave sugli smartphone anche se la scheda tecnica completa non è mai stata condivisa.

Il Pixel 6 è dotato di un display Full HD+ da 6,4 pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 90Hz, mentre il modello Pro ha un display QHD+ da 6,7 ​​pollici che offre una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Il modello standard presenta una configurazione a doppia camera sul retro, mentre l'iterazione Pro ha una configurazione a tripla lente: un obiettivo ultra-wide, un sensore grandangolare e un tele 4x.

Si prevede che le prestazioni fotografiche siano al top poiché si dice che il chipset Tensor sia focalizzato sull'output fotografico e utilizzi l'intelligenza artificiale oltre che all'apprendimento automatico.

Google

Smartphone