Google Pixel 6 e 6 Pro: ecco quanto costeranno in Europa

I prezzi europei dei nuovi Pixel 6 e 6 Pro di Google sono appena stati rivelati in una recente fuga di notizie. Non di meno, sono emersi i dettagli sui nomi ufficiali delle colorazioni dei suddetti device.

Google Pixel 6 e 6 Pro: arriverà in Europa?

Si ipotizza che il Pixel 6 e il Pixel 6 Pro possano debuttare il 19 ottobre e questi telefoni dovrebbero essere rilasciati sul mercato entro il 28 ottobre. Una nuova fuga di notizie proveniente da Brandon Lee del canale YouTube This is Tech Today ha rivelato il prezzo del duo di flagship di casa Google per il mercato europeo.

Lee ha ricevuto un'immagine da qualcuno che lavora per un'importante compagnia aerea in Europa. Rapporti passati hanno rivelato che il nome in codice Oriole appartiene al Pixel 6, mentre il modello Pro ha il nome in codice Raven.

Nell'immagine, vediamo che Oriole è menzionato con due cartellini del prezzo: 548 euro e 649 euro, che apparentemente pare che appartengano alle varianti da 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e da 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di archiviazione.

Il Raven (l'iterazione 6 Pro) dovrebbe disporre di un prezzo di 899 euro. 9to5Google afferma di essere stato in grado di confermare questi prezzi da un'altra fonte diversa in Europa.

I rapporti hanno affermato che il super flagship di BigG sarà disponibile in tre opzioni:

12 GB di RAM + 128 GB;

2 GB di RAM + 256 GB;

12 GB di RAM + 512 GB.

Considerando che il modello base avrà un prezzo di 899 euro, le restanti due potrebbero costare 999 euro e 1.099 euro.

Ci saranno cinque colorazioni fra cui scegliere: rosso, verde, nero, argento e oro. La tinta nera potrebbe essere chiamata Carbon, mentre quella verde potrebbe essere commercializzata con il moniker Fog.