Google sta pubblicizzando il Pixel 6 in Giappone con un sacchetto di “Google Original [Potato] Chips“. L'OEM americano sta facendo di tutto per far parlare il web del suo prossimo telefono di punta. In Giappone, ha distribuito “Google Original (Potato) Chips”, una busta di patatine che evidenzia il nuovo SoC Tensor dei terminali prossimi al debutto.

Google Pixel 6: che bizzarra pubblicità

Tensor è il primo sistema consumer su un chip (SoC) del marchio americano; molti dei suoi dettagli tecnici sono trapelati negli ultimi giorni. Il paese è un grande mercato per i Pixel-phones, come dimostra il 5a 5G e le campagne pubblicitarie personalizzate che si sono viste in passato.

Prima del debutto del primo smartphone di Google dotato di chip originali, l'azienda ha preparato delle speciali “chips”. Sì, fa ridere.

Incredibilmente, le patatine di BigG presentano un design che si abbina al retro dei Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Sono disponibili cinque modelli di colore, anche se tutte sono disponibili al gusto “Googley Salty Flavor” – ancora una volta, sorprendente. Potete anche far stampare il vostro nome nell'angolo in basso a destra. Si legge infatti:

“Un vero chip prodotto interamente internamente per il nuovo Google Pixel 6. Chips volanti che ti permettono di goderne rapidamente il fascino. Realizzato al 100% da Google, ha una finitura croccante. Dovresti assolutamente goderti la prelibatezza dell'Hokuhoku appena fatto.”

L'azienda ha realizzato 10.000 sacchetti, fisicamente abbastanza grandi e decisamente non delle dimensioni di una classica confezione di snack, e si possono richiedere gratuitamente tramite un modulo online. Sfortunatamente, tutte le patatine Pixel 6 sono già state “accapparate”. Tutti gli altri possono godersi il divertente video promozionale realizzato da Google che suggerisce come le persone possono “usare” un sacchetto di patatine al posto di uno smartphone per svolgere le attività quotidiane.

