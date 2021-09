Google Pixel 6 Pro tiene alta l'attenzione degli utenti, curiosi di scoprire nuovi particolari in merito al chiacchierato top di gamma. A tale riguardo, nelle ultime ore sono trapelate diverse informazioni circa il comparto hardware ma anche un'ulteriore immagine che, finalmente, ci mostra il design del dispositivo anche nella parte anteriore.

Impatto estetico convincente per Google Pixel 6 Pro

Fino a questo momento i riflettori si erano concentrati soprattutto sulla zona posteriore dei futuri dispositivi di Big G. In quello che ha tutta l'aria di essere un render promozionale abbiamo invece un primo “assaggio” anche della vista frontale che coinvolge il modello in colorazione Silver.

Osserviamo una fotocamera che viene spostata dalla sinistra al centro, a differenza di quanto stabilito per i precedenti Pixel 4a e 5. Spazio anche ai moderni widget in stile Material You, che certamente non sfigurano. L'ombreggiatura presente lungo i bordi sembra suggerire la presenza di un vetro curvo ai lati e di cornici ridotte al minimo per ospitare l'ampio display da 6,7 ​​pollici.

Sicuramente un passo in avanti rispetto ai predecessori. Linee morbide che rendono il top di gamma gradevole ed accattivante, anche per effetto di questa specifica colorazione che senza dubbio ne esalta maggiormente le soluzioni costruttive. Restiamo dunque in attesa di ulteriori indiscrezioni in favore di Google Pixel 6 Pro.

Smartphone