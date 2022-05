Google Pixel 6: acquistarlo adesso o aspettare Google Pixel 7?

Durante lo scorso Google I/O il colosso di Mountain View ha inaspettatamente mostrato in anteprima il design di Google Pixel 7, la nuova gamma di smartphone di fascia alta che questo autunno prenderà il posto della serie Google Pixel 6 in vendita in Italia da ormai qualche mese.

Chi è interessato ai device Pixel di Google e sta valutando di cambiare il proprio smartphone potrebbe chiedersi se ha senso acquistare oggi Google Pixel 6 oppure attendere ancora 5-6 mesi per mettere le mani sul nuovo e fiammeggiante Google Pixel 7.

Google Pixel 6 o Google Pixel 7: quale smartphone ha senso acquistare oggi?

In questo articolo proveremo a dare una risposta a questo interrogativo prendendo in considerazione anche l’ottima offerta di Amazon su Google Pixel 6. Ad oggi ha pienamente senso prendere a occhi chiusi l’attuale generazione di smartphone Pixel di fascia alta per almeno due motivi: è molto facile acquistarli in sconto, come abbiamo visto, e saranno aggiornati per molti anni avvenire.

Acquistare oggi un Pixel 6 ha senso ed è qualcosa che ti consigliamo di fare ad occhi chiusi: i device saranno aggiornati fino ad Android 15 e riceveranno le patch di sicurezza fino al 2026. Inoltre, le differenze reali con i nuovi Pixel 7 sembrano molto limitate: sappiamo che i nuovi smartphone di Google disporranno di un nuovo design per la barra della fotocamera posteriore e monteranno il processore Google Tensor di seconda generazione.

Sia chiaro, il più importante passo in avanti sarà quasi certamente l’introduzione del nuovo processore proprietario di Google ma, dati alla mano, Pixel 6 se la cava ancora benissimo e continuerà a farlo per ancora molti anni a venire. I telefoni di Google, infatti, proprio come gli iPhone di Apple, possono contare su un lungo supporto software con funzionalità appositamente testate per essi; acquistare oggi un Pixel 6 è una scelta che condividiamo al 100%.

Discorso diverso se invece non hai fretta di cambiare device: in questo caso forse potrebbe avere senso attendere l’arrivo della serie Pixel 7 oppure aspettare il suo lancio per acquistare un Pixel 6 a un prezzo ancora più conveniente.

