Il teardown del neonato Google Pixel 5a 5G rivela gli interni del device e svela una grossa, brutta sorpresa. Secondo quanto si apprende, il device dispone di una bassa riparabilità. Si consiglia di non procedere con aggiustamenti vari “fai da te”.

Google Pixel 5a 5G: cosa emerge dal teardown?

In rete, è appena stato pubblicato un nuovo teardown relativo all'ultimo arrivato in casa Google; stiamo parlando del Pixel 5a 5G. Il video conferma che il telefono non è facilmente smontabile e questo indica indica che non è un device facilmente riparabile.

Il video è stato pubblicato dal portale di PBK Reviews e mostra molti degli elementi interni del mediogamma in questione. L'esame completo ha mostrato che lo schermo si può estrarre correttamente, ovviamente con gli strumenti e l'esperienza giusti. Il pannello ha anche una cornice in plastica circondata da una forte guarnizione adesiva idrorepellente.

Una grande pellicola di grafene nera diventa visibile quando si rimuove lo schermo e questa copre la batteria dell'ultimo smartphone economico di BigG. Diversi altri rivestimenti protettivi si possono osservare in varie parti all'interno dello smartphone.

Il video rivela come le fotocamere principali e la batteria siano state rimosse dal pannello con l'applicazione mediante l'utilizzo di un solvente alcolico. Un rapido sguardo al video mostra come sarà piuttosto difficile smontare il terminale, ed è stato valutato con un punteggio di 5/10 sulla scala di riparabilità.

Il Google Pixel 5a 5G è stato lanciato la scorsa settimana ed è già disponibile, anche se soltanto in alcuni mercati selezionati. È dotato di uno schermo da 6,34 pollici, 6 GB di RAM e memoria interna da 128 GB. È alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 765G 5G, offre resistenza alla polvere e all'acqua con il suo grado di protezione IP67, funziona con il sistema operativo Android 11 e offre una ricarica rapida da 18 W.

