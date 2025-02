Google Pixel 10: ben 6 nuovi modelli in arrivo tra non molto, Fold compreso

Da tempo circolano indiscrezioni sui nomi in codice della prossima gamma Pixel 10 di Google ma un recente aggiornamento nel database di GSMA ha fornito nuovi dettagli a riguardo.

Grazie all’analisi di SmartPrix, sono emersi i numeri di modello associati ai dispositivi, segno evidente di come l’azienda stia ultimando i preparativi per il lancio dei Pixel 10. La notizia non sorprende ma offre un quadro più chiaro di ciò che verrà presentato.

Google Pixel 10: cosa aspettarci dalla nuova serie

Dai dati registrati, il Pixel 10 standard avrà due numeri di modello, così come il Pixel 10 Pro. Il Pixel 10 XL ne avrà solo uno, così come il Pixel 10 Pro Fold.

La fuga di informazioni, di per sé, non rivela dettagli particolarmente inaspettati. Google sta chiaramente seguendo la sua tabella di marcia per la nuova serie dei Pixel: la suddivisione in sei numeri di modello rispecchia i precedenti schemi adottati dall’azienda. Un dettaglio importante riguarda però la conferma implicita di un nuovo modello pieghevole, che si prospetta come un’evoluzione del 9 Pro Fold, che aveva già ricevuto ottimi riscontri.

Il cambiamento più rilevante della serie Pixel 10 sembra essere legato ai nuovi processori Tensor, che saranno realizzati nelle fonderie TSMC. Sebbene Google continui a privilegiare le funzionalità AI rispetto alle prestazioni vere e proprie, l’adozione di un chipset personalizzato e non più basato sugli Exynos dovrebbe garantire un netto miglioramento in termini di efficienza energetica, prolungando la durata delle rispettive batterie.

La comparsa di questi numeri di modello nel database di GSMA suggerisce un possibile lancio ad agosto. Solitamente, i dispositivi in arrivo compaiono nei registri di GSMA circa sei mesi prima della presentazione ufficiale. Nonostante la serie 9 sia piuttosto recente, c’è molta attesa per le prossime unità, soprattutto grazie all’introduzione del nuovo chip Tensor G5 che potrebbe finalmente portare gli smartphone Pixel a livelli ben più alti.