Google ha silenziosamente smesso di vendere i suoi primi auricolari TWS Pixel Buds. Alcuni mesi fa, il colosso di Mountain View ha lanciato sul mercato i nuovi Pixel Buds A che hanno un prezzo di partenza di 99,99€.

Google Pixel Buds: che fine hanno fatto?

L'azienda avrebbe dovuto lanciare un prodotto premium, erede delle Pixel Buds 2; al suo posto, la società ha annunciato la variante economica Buds A.

Ora, il gigante della tecnologia ha smesso di vendere i Pixel Buds originali, il suo primo modello introdotto sul mercato. La compagnia deve ancora confermare l'interruzione attraverso una dichiarazione ufficiale, ma il prodotto è scomparso dal negozio online dell'azienda negli Stati Uniti, confermandone lo sviluppo.

E non solo il negozio online di Google, ma i Pixel Buds non sono disponibili per l'acquisto neanche tramite altri store come Best Buy. Tuttavia, è disponibile per l'acquisto una versione rinnovata dell'auricolare, ma ha un prezzo elevato.

Sarà interessante vedere cosa ha pianificato BigG per le sue future cuffie TWS così da farle competere con Apple AirPods 3 e Samsung Galaxy Buds 2. Ci aspettiamo che il gigante dei motori di ricerca lanci presto un successore dei Pixel Buds con alcune features premium come la cancellazione attiva del rumore.

Ricordiamo che le Pixel Buds A sono disponibili in due opzioni di colore: Clearly White e Dark Olive. Vengono fornite con funzionalità come Adaptive Sound e permettono di regolare automaticamente il volume per adattarlo all'ambiente circostante. Ci sono controlli basati sul tocco per rispondere alle chiamate e controllare la riproduzione semplicemente facendo un tap sulle gemme. Sono classificati IPX4, quindi non bisogna preoccuparsi di pioggia o sudore. La durata della batteria è di circa 5 ore (2,5 ore per le chiamate) e arriva fino a 24 ore con la custodia di ricarica.

Google

Wearable