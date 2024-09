Google News potrebbe sorprenderci con una grande rivoluzione

Google News, il servizio online che aggrega notizie gestito dal colosso di Mountain View, in futuro potrebbe cambiare sorprendendo tutti gli utenti che lo utilizzano quotidianamente. In altre parole, secondo quanto scoperto da Android Authority, potrebbe essere protagonista di una grande rivoluzione.

Le modifiche riguarderebbero direttamente un nuovo look. Sostanzialmente l’app di notizie potrebbe cambiare la modalità con cui presenta i contenuti. Si tratta di una modifica ancora in fase di sviluppo, ma che potrebbe arrivare su tutti gli smartphone a breve, anzi a brevissimo.

Entrando nel vivo di questa novità, Google News potrebbe presto dire addio alle schede “Per te” e “Titoli“, ora disponibili su tutte le app per Android e iOS. Vediamo insieme cosa, con molta probabilità, comporterà questa modifica e come sarà la nostra prossima interazione con il mondo di notizie proposto da Google.

Google News: come sarà l’app

Secondo quanto scoperto da Android Authority, esaminando la versione 5.115.0.670880469, Google News abbandonerà due schede ora disponibili sulle app Android e iOS. Come già anticipato, stiamo parlando delle schede “Per te” e “Titoli“. Un’interfaccia differente rispetto a quella a cui siamo abituati.

Infatti, con questa novità, queste due schede verranno integrate nella scheda “Home“. Quindi, la prima pagina che vedremo conterrà tutte le notizie che Google ha raccolto in base alle nostre preferenze. Essendo una funzionalità “work in progress” è possibile che ora non sia completamente funzionante e nemmeno ottimizzata, come si può notare dall’immagine di cui sopra.

Contiamo però che questa novità possa arrivare sugli smartphone di tutti gli utenti in un tempo ragionevole. Gli utenti dovranno abituarsi a questa nuova interfaccia che non cambia solo a livello estetico, ma anche in praticità. Pensiamo che sarà molto più facile scorrere le nostre notizie, quelle che ci aspetteremmo di vedere.

Nell’attesa possiamo sempre provare la nuova funzionalità che migliora i risultati di ricerca con Google.