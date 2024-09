Google Home, in arrivo la modalità vacanza che potrebbe scoraggiare i ladri

Da tempo ormai gli utenti chiedono a gran voce l’introduzione di una modalità “vacanza” per Google Home. Richieste che sembrerebbero essere state ascoltate: l’azienda sarebbe infatti al lavoro per sviluppare una nuova opzione dedicata a chi passa periodi fuori casa, specialmente in estate.

Potrebbe imitare la presenza di persone in casa

A individuare per primo la presenza di questa nuova funzionalità è stato il portale Android Authority nella versione 3.23.1.3 dell’applicazione. Negli screenshot pubblicati è possibile notare la presenza di una nuova icona con un calendario, affiancata dalla scritta “Vacation” che ne anticipa il lancio. È probabile che, una volta integrata, permetterà di impostare un periodo di vacanza selezionando date precise in cui Google Home deve attivare la nuova routine.

E no, non parliamo di spegnere luci lasciate accese o controllare la temperatura della stanza a distanza. Tutto l’opposto: la routine Vacanza sembrerebbe avere come obiettivo quello di far desistere potenziali ladri, facendo loro credere che la casa non sia disabitata, ad esempio accendendo casualmente le luci o riproducendo musica tramite smart speaker.

Naturalmente si tratta di ipotesi, sulla base delle opzioni Vacanza già adottate dalla concorrenza – come SmartThings e Philips Hue – e non è ancora possibile stabilire con certezza come funzionerà. Al momento la nuova routine non sarebbe ancora pronta per il lancio, perché toccando l’apposita icona nell’applicazione ci si ritroverà davanti a un errore.