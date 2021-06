Google Messaggi ora consente agli utenti di modificare la dimensione del carattere nei thread di conversazione. Una piccola grande novità che siamo sicuri renderà felici molti di voi.

Google Messaggi: quante novità in così poco tempo!

Dall'implementazione della crittografia end-to-end alla possibilità imminente di aggiungere messaggi nella sezione “Speciali”, il client RCS/SMS di Google ha recentemente visto una serie di funzionalità aggiuntive in questo periodo. Ora potrete pizzicare il testo per ingrandirlo o modificare la dimensione del carattere nell'app di Google Messaggi per Android.

La funzionalità è abbastanza semplice e si può attivare non appena si apre un qualsiasi thread. Vi basterà pizzicare con due dita una bella porzione di testo all'interno della chat di conversazione. Tutti i timestamp e i fumetti dei messaggi si regoleranno di conseguenza, cambiando anch'essi. Non di meno, anche il prompt e qualsiasi testo inserito contenuto all'interno assumerà delle dimensioni più grandi… o più piccole. Le icone, così come gli avatar dei contatti, il pulsante di invio e i menàù rimarranno statici.

Vi basterà pizzicare nuovamente il tutto per tornare alla dimensione predefinita. Attenzione però: segnaliamo che gli utenti non potranno regolare la dimensione del testo mentre la tastiera è aperta. La dimensione del carattere corrente si applica a tutti i thread di conversazione, ma la visualizzazione dell'elenco principale rimane invariata.

In passato, coloro che avevano bisogno di un testo più grande in Google Messaggi dovevano accedere alle impostazioni di sistema e regolare le dimensioni del carattere e/o del display, con un impatto sull'intero dispositivo. Questa invece, è una bella implementazione locale.

Questa possibilità di modificare la dimensione del carattere in Google Messaggi è venuta alla luce proprio nella giornata odierna ed è stata una funzionalità richiesta per molto tempo da una buona fetta di utenti. Ad ogni modo, sappiamo che per usufruirne dovrete scaricare l'ultima versione del software, inclusa la 8.3.026 in versione beta.

