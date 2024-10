Google Meet ora trascrive, registra e prende appunti al posto tuo

Le piattaforme di videoconferenza online sono da tempo utilizzate per riunioni e conversazioni a distanza, ma è stato solo dopo lo scoppio della pandemia che hanno registrato un vero e proprio boom. Tra queste c’è anche Google Meet, che sta per lanciare alcuni interessanti aggiornamenti in grado di semplificare il lavoro di chi si trova spesso ad assistere a riunioni online.

Lancio e disponibilità delle nuove funzioni

Gli utenti utilizzano Google Meet non solo per partecipare alle riunioni, ma anche per registrarle ed – eventualmente – ascoltarle più tardi. Per semplificare questo processo, Google sta lanciando nuove funzionalità che permettono di registrare, trascrivere e prendere appunti automaticamente durante le riunioni.

La trascrizione automatica, se abilitata, permette di generare una versione scritta di tutto ciò che è stato detto durante la riunione. Con la registrazione automatica, invece, tutte le riunioni verranno salvate per essere consultate in un secondo momento. Infine ci sono le note automatiche: grazie alla funzionalità “prendi appunti per me” di Gemini, questa impostazione abilitata riepilogherà e genererà automaticamente i punti chiave della riunione.

Queste funzionalità dovrebbero essere implementate nei prossimi giorni e saranno disponibili per gli utenti Google Workspace Business Standard e Plus, Enterprise Essentials e Plus, Enterprise Standard e Plus e Teaching and Learning Upgrade. Inoltre, per utilizzare la funzione di annotazione automatica, è necessario un componente aggiuntivo Gemini Business, Enterprise, Education, Education Premium o Meetings & Messages.

Vale la pena notare che queste impostazioni devono essere abilitate dagli amministratori dell’account a livello di dominio, dopodiché gli host e i co-host della riunione possono modificare le impostazioni negli inviti. I partecipanti alla riunione saranno informati della registrazione/note/trascrizione automatica nel momento in cui si collegano alla riunione.