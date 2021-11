Google Maps è da RECORD: 10 miliardi di download dal Play Store

Google Maps ha appena raggiunto i 10 miliardi di download dal Play Store. Si tratta di una cifra veramente da record per una delle applicazioni del colosso di Mountain View più apprezzate di sempre.

Google Maps: 10 miliardi di download su dispositivi Android

Indubbiamente stiamo parlando dell'applicazione per la navigazione più famosa e scaricata di sempre. Si trova al primo posto nella sezione dedicata alle mappe cartografiche e ora Google Maps ha appena raggiunto il traguardo dei 10 miliardi di download sul Play Store.

Dato che ci sono pochissimi servizi di mappatura “gratuiti” che possono eguagliare l'accuratezza e il set di funzionalità di G-Maps, è necessario scaricarlo, indipendentemente dal sistema operativo mobile che utilizzate (iOS o Android). Si è unito ad un club di app molto piccolo ed elitario; quello dei “campionissimi” che hanno tagliato il traguardo dei 10 miliardi di download. Tra questi troviamo anche Google Play Services e YouTube.

Ovviamente, Maps viene preinstallato come parte di Google Mobile Services, ma ciò non tiene conto di tutti i download fatti dal Play Store. Ad ogni modo, anche se è il servizio di mappe “predefinito” su Android, la cifra di 10 miliardi di download o installazioni è spaventosa. Per quelli con smartphone Android Go o hardware di fascia bassa, l'OEM di mountain View offre “Maps Go”, che è effettivamente un'app Web fino a 100 volte più piccola della controparte completa. Questa iterazione Lite ha recentemente raggiunto i 500 milioni di download.

G-Maps si è evoluta notevolmente negli ultimi anni grazie alla navigazione AR in tempo reale, un tema scuro dedicato, dati sul trasporto pubblico in tempo reale e opzioni di percorso ecologiche aggiunte di recente tra una miriade di modifiche e opzioni per aiutare gli utenti a spostarsi da A a B nel minor tempo possibile.

Il fatto che Google Maps non costi assolutamente nulla e sia completamente gratuito è solo la ciliegina di una torta già molto allettante.