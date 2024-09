Google Lens, in arrivo la ricerca tramite video: ecco come funzionerà

Basta una sola fotografia per permettere a Google Lens di trovare quello che raffigura sul web. Che si tratti di un abito, un’auto, un logo oppure un insetto o un fiore particolare. Sembra che l’azienda abbia iniziato il rollout per un’espansione del proprio utilissimo strumento: la nuova funzionalità di ricerca video.

Come funziona la ricerca video di Google Lens

Grazie alla ricerca video, gli utenti potranno trovare i contenuti in base alle singole clip registrate. La funzionalità era già stata anticipata nel corso di I/O 2024, che si è tenuto all’inizio di questo mese. Alcuni utenti hanno avuto l’opportunità di provarla in anteprima.

Ora, secondo un report di Android Authority, sembra che Google abbia dato il via al rollout, che presto dovrebbe raggiungere il resto dell’utenza. Ma come funziona la ricerca tramite video in Google Lens?

In poche parole, basta avviare normalmente l’app e, nella sezione dedicata alla ricerca tramite fotografia, tenere premuto il pulsante di scatto (quello che con l’icona della lente d’ingrandimento) per iniziare a registrare un video su qualcosa di cui vuoi saperne di più.

Potrai fare domande, a voce, sulla clip appena registrata e Google ti mostrerà i risultati di ricerca pertinenti all’argomento del video. In alcune regioni selezionate, la risposta sarà generata dall’Intelligenza Artificiale. Ancora non è chiaro quando arriverà in Italia, ma probabilmente non dovremo attendere troppo.