Google Home, arriva il widget per gestire la casa domotica in un tocco

Dopo l’anticipazione della scorsa settimana, Google ha iniziato il rollout del nuovo aggiornamento di Google Home per Android, che introduce una funzionalità particolarmente attesa dagli utenti: il widget “Preferiti”.

Un widget da personalizzare

Il nuovo widget, che potrà essere inserito nella home page di smartphone e tablet, offre due opzioni di personalizzazione: nel primo caso i dispositivi preferiti verranno sincronizzati tali e quali dall’app Home, nel secondo caso invece sarà possibile scegliere controlli specifici da gestire tramite il widget.

In poche parole, scegliendo la prima opzione la visualizzazione dei dispositivi sincronizzati rispecchierà esattamente quella fornita dall’applicazione, scegliendo la seconda sarà invece possibile disporli in un ordine specifico, secondo le proprie esigenze. Sarà possibile anche personalizzare ulteriormente il widget tramite apposita icona di modifica e anche passare da una casa all’altra.

Per ora tramite widget gli utenti possono selezionare le azioni principali, come richiamare l’assistente, trasmettere oppure effettuare una chiamata, e visualizzare i dispositivi. Le automazioni, invece, saranno introdotte in futuro. Entrando più nello specifico, device come luci, prese smart e tapparelle potranno essere accesi o spenti tramite toggle direttamente dal widget. In questo caso, sottolinea Google, alcuni dispositivi potrebbero impiegare qualche secondo prima di rispondere correttamente ai comandi.

Per quanto riguarda videocamere, Wi-Fi e termostati, cliccare sul widget aprirà la pagina di controllo corrispondente nell’app. Leggermente meno immediato dei dispositivi con toggle, ma comunque molto più veloce rispetto ad aprire ogni volta l’applicazione di Google Home, anche perché così sarà possibile controllare a colpo d’occhio tutto ciò che è collegato all’ecosistema domotico.

Più sicurezza con device “sensibili”

Per attivare determinati dispositivi legati alla sicurezza dell’utente, come l’apertura di serrature intelligenti o porte di garage, sarà richiesta un’autenticazione aggiuntiva. Il widget di Google Home si aggiorna ogni 30 minuti e offre diverse opzioni di ridimensionamento, affinché si adatti a tutte le schermate. È possibile anche inserire più di un widget.

L’aggiornamento sarà a breve disponibile per tutti gli utenti Android: basterà semplicemente effettuare l’update dell’applicazione tramite Play Store.