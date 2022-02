Google Foto: come risolvere il bug di Gomma Magica con i Pixel 6

Nelle scorse ore un singolare bug di Google Foto causava il crash dell'applicazione di Google sui nuovi Google Pixel 6 non appena si tentava di utilizzare la funzione Gomma Magica. Per chi non lo sapesse, si tratta di una feature totalmente basata sull'intelligenza artificiale e il machine learning in grado di rimuovere oggetti e persone da una foto per mettere in risalto solo i soggetti principali.

Ecco come risolvere il bug di Gomma Magica di Google Foto su Pixel 6

Ebbene, dopo l'iniziale delusione da parte di molti utenti non più in grado di utilizzare la sopracitata funzionalità di Google Foto, il team di sviluppo del colosso di Mountain View ha pubblicato un hot-fix sul Play Store per correggere il bug e tornare a utilizzare Gomma Magica.

Se nonostante l'aggiornamento dell'app siete ancora colpiti dal bug, per risolvere il problema basta semplicemente svuotare la cache dell'applicazione. Per farlo è necessario seguire questi semplici passi:

Effettuare un tap prolungato sull'icona di Google Foto

Informazioni app > Elimina dati > Svuota la cache

A questo punto dovreste poter continuare a utilizzare la feature senza più problemi.

Google Pixel 6 vs Google Pixel 6 Pro: quale comprare

Se l'arrivo in Italia della serie Pixel 6 vi ha messo in crisi perché non sapete quale dei due device di fascia alta di Google acquistare, abbiamo realizzato un focus approfondito che vi permette di scoprire tutte le caratteristiche dei nuovi smartphone, le loro differenze, i prezzi di vendita per l'Italia e qualche consiglio utile per scegliere uno o l'altro device.

Le migliori offerte di oggi per Google Pixel 6 : tutti i prezzi

26,99€ è il miglior prezzo per Google Pixel 6, ad oggi offerto da Trovaprezzi.

In questa tabella ecco tutte le offerte possibili.