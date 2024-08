Google Foto: ora puoi bloccare il volto di una persona (e non vederlo più)

Quando i rapporti con una persona, per un motivo o per l’altro, si interrompono, oltre a tagliare i ponti o bloccare sui social network, non c’è altro modo per evitare di imbattersi in vecchie fotografie che ritraggono anche la persona in questione. O meglio: non c’era modo, finché Google non ha pubblicato la sua ultima, recentissima funzionalità che permette di bloccare o mostrare meno fotografie che includono determinati volti.

Basta foto con persone che non vuoi più vedere

Google, nella nuova pagina di supporto dedicata alla novità, ne spiega il funzionamento: per il momento è limitata ai soli ricordi in primo piano di Google Foto, una sorta di carosello in cui l’app mostra una selezione di immagini tratte dai nostri album così da permetterci ogni giorno un bel tuffo nel passato.

Se l’utente preferisce che una certa persona non compaia, basta che imposti l’opzione di bloccare o mostrare meno il suo volto. Bloccare qualcuno significa che, tra i ricordi, non apparirà più nessuno scatto in cui è presente, nemmeno in quelli di gruppo con altre persone. Impostando l’opzione per mostrare meno il volto, invece, non verranno proposti ricordi specifici, ma potrebbe comparire in foto con altre persone.

Impostare la nuova funzione è semplice: basta aprire l’app Google Foto, toccare la foto profilo in alto a destra e poi accedere alle impostazioni. Entrare nella sezione preferenze, quindi ricordi, nascondi persone e animali domestici e poi scegliere i volti da bloccare o mostrare meno.

L’azienda ha sottolineato che, sebbene questa nuova funzionalità funzioni discretamente bene, non è infallibile. È possibile anche scegliere di nascondere una data specifica: in questo modo, le foto scattate in quel lasso di tempo non compariranno nel carosello di ricordi in primo piano.