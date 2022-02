Google è pronto a rinfrescare Chrome OS con questa feature

Release dopo release il team di sviluppo di Google impegnato su Chrome OS sta introducendo sempre nuove funzionalità per colmare il gap con Windows e macOS, i sistemi operativi desktop più popolari al mondo, e in queste ore scopriamo l'introduzione del supporto nativo agli screensaver animati sull'OS presente su tutti i Chromebook.

Su Chrome OS arriva il supporto agli screensaver animati

Chorme OS 100, l'ultima release del sistema operativo attualmente disponibile nel canale esclusivo per gli sviluppatori, introduce finalmente il supporto a una feature richiesta ormai da diverso tempo. Per attivarla è necessario spuntare il flag disponibile all'indirizzo chrome://flags#ambient-mode-animation direttamente dalla barra degli URL di Google Chrome.

Dalla prima informazioni condivise in rete, l'animazione “feel the breeze” preleva in tempo reale le immagini presenti nella galleria del proprio account di Google Foto e le mostra a schermo in un simpatico collage. Attualmente la feature viene introdotta con la seguente spiegazione: “Avvia lo screensaver animato (al contrario della presentazione con foto esistenti) quando si accede alla modalità ambiente. Al momento è disponibile un solo tema di animazione (feel the breeze).”

ChromeOS sta passando un periodo di importante crescita e interesse generale: recentemente, inoltre, Google ha lanciato Chrome OS Flex che permette a chiunque di installare gratuitamente il sistema operativo dei Chromebook su qualsiasi computer ormai non più scattante come un tempo.