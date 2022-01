Google Drive: arriva la nuova funzione contro malware, spyware e phishing

Google, in occasione del Cloud Next 2021, aveva annunciato funzionalità aggiuntive per proteggere gli utenti da malware, spyware e phishing. Ecco perché ora Google Drive ti avvisa se il file che stai per aprire è sospetto. Un banner giallo metterà in allerta del pericolo l'utente che potrà così decidere se accedere oppure no al contenuto.

Google Drive e il banner nemico dei file sospetti

Purtroppo è un dato di fatto che Google Drive può essere fonte di malware, phishing e ransomware. Infatti, solo pochi giorni fa vi avevamo segnalato un nuovo malware scaricabile da Google Drive che ruba le password. Per ridurre questi rischi, Big G ha deciso di introdurre una nuova funzionalità nel servizio cloud proprietario.

Si tratta di un banner giallo che avvisa l'utente in merito a un potenziale pericolo legato al file che sta per scaricare o aprire. Si tratta di una nuova funzionalità di sicurezza che sarà implementata in tutti i livelli: Google Workspace, G Suite Basic e G Suite Business.

Prima di aprire o eseguire il download, un banner comparirà nella parte superiore della pagina degli allegati appena dopo aver cliccato su un collegamento. Il messaggio avvisa che il file sospetto “potrebbe essere utilizzato per rubare le tue informazioni personali“.

Questa tipologia di alert è già disponibile all'apertura di Documenti, Fogli, Presentazioni e Disegni. Google Drive nel giro di una quindicina di giorni distribuirà questa nuova funzionalità a tutti gli utenti. Nel frattempo, l'attivazione sarà graduale e in fase pressoché sperimentale.

Ciò renderà sicura questa piattaforma che, come tutte quelle di file hosting, presentano sempre qualche pericolo del genere. Oggi, più che mai, cybercriminali esperti cavalcano qualsiasi possibilità se queste permettono l'accesso ai dati personali della vittima. Google Drive è sempre stato un veicolo apprezzato da chi realizza frodi informatiche nascondendo file infetti da scaricare.

Potremo quindi dire addio ai pericoli del web? La risposta sarebbe un po' azzardata. Sicuramente grazie a questa nuova funzionalità di Google Drive avremo una sicurezza in più per noi, noi lato utente, e avranno un deterrente in più i cybercriminali.