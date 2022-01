Google Drive: attenzione a RedLine, il malware che ruba le password

Una nuova minaccia si sta diffondendo sul web. Si chiama RedLine ed è un pericoloso malware capace di impossessarsi di tutte le password salvate automaticamente attraverso le classiche estensioni di salvataggio automatico disponibili sui più famosi browser quali Chrome, Firefox, Opera e altri. L'attacco avviene tramite un file che appare come un innocuo documento Excel. Al contrario, scaricandolo tramite Google Drive, si libera sui dispositivi contaminandoli e rubando tutte le credenziali di accesso salvate.

Attenzione a RedLine il malware che si scarica da Google Drive

Ad aver scoperto RedLine, questo pericoloso malware, sono stati gli esperti di AhLab ASEC, azienda specializzata nel produrre soluzioni per la sicurezza informatica. Agisce su SQLite, database contenuto in tutti i browser basati su Chromium. In questo modo può sottrarre le password utilizzate dagli utenti tramite un file scaricabile da Google Drive che, alla vittima, appare come un classico foglio Excel.

A ciò si aggiunge un altro problema. I cracker (hacker cattivi) hanno deciso di mettere in vendita questo malware a soli 200 dollari perché molto facile da utilizzare. Un'azione del genere permette a chiunque di sfruttarlo a scopi ovviamente non pacifici, aumentando così il livello di allerta.

Il file contaminato, solitamente con estensione XLL, come già detto, sembra un comunissimo foglio Excel. Il povero malcapitato viene invitato al download, che avviene da Google Drive, tramite una scusa. Potrebbe credere che si tratti di un file per la protezione dei propri dati, oppure per proteggere il suo conto corrente online. Insomma, i cybercriminali sono soliti utilizzare diverse strategie. Un po' come il recente antispam truffa per Android che ruba i dati bancari.

Come difendersi da RedLine

Ovviamente la prima cosa da fare è agire sempre con la massima prudenza. È bene evitare di cliccare su link che potrebbero rivelarsi pericolosi, siano essi stati inviati tramite email, SMS o presenti in banner pubblicitari. Inoltre, mai scaricare file sconosciuti tramite Google Drive.

Infine, contro RedLine non basta essere attenti. Occorre comunque affidarsi a un buon antivirus efficace, che possa proteggere il vostro dispositivo da qualsiasi attacco monitorando anche la vostra navigazione internet e analizzando qualsiasi file vogliate scaricare.