Google consentirà di inviare messaggi RCS da smartwatch senza il telefono vicino

Un futuro aggiornamento dell’app Google Messaggi consentirà ai possessori di uno smartwatch con a bordo il sistema operativo Wear OS di inviare e ricevere messaggi RCS senza la necessità di avere il telefono vicino, condizione invece ad oggi indispensabile. È quanto emerge da un APK teardown dei colleghi di Android Authority, i quali sottolineano che le funzionalità RCS presenti nel codice potrebbero anche non essere mai rilasciate al pubblico.

Da un’analisi approfondita della versione beta v20240926 dell’app Google Messaggi, ci si accorge di come l’azienda di Mountain View abbia aggiunto alcuni flag che indicano l’arrivo delle funzionalità RCS sugli smartwatch Wear OS. Tra questi figurano ad esempio i Galaxy Watch di Samsung (vedi foto di copertina), così come i nuovi Xiaomi Watch e naturalmente i Pixel Watch di Google.

Ecco il codice condiviso da Android Authority nel suo articolo, il cui link è disponibile nella sezione Fonte qui in basso:



bugle.enable_wear_standalone_rcs

bugle.enable_wear_standalone_rcs_settings

bugle.enable_wear_standalone_voice_message



Se davvero la nuova funzione è in arrivo su Wear OS, si tratterebbe di una novità significativa per tutti coloro in possesso di uno smartwatch con a bordo il sistema operativo di Google. Questo perché, ad oggi, per l’invio e la ricezione dei messaggi RCS è indispensabile che smartwatch e telefono siano connessi, in quanto lo smartwatch non è in grado di mantenere una propria connessione autonoma con i server RCS. E ciò vale tanto per i modelli Wi-Fi quanto per quelli LTE.

Con il futuro aggiornamento, invece, gli smartwatch Wear OS riusciranno a connettersi in modo indipendente ai server RCS. Non è ancora chiaro se la nuova funzionalità sarà disponibile anche per gli smartwatch privi della connessione LTE, ma la speranza è che i messaggi RCS funzionino alla stessa maniera delle app di messaggistica istantanea più popolari, come ad esempio WhatsApp su Wear OS, che non necessitano dell’utilizzo del telefono.