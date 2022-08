Google Chrome: attenzione all'estensione fake da 200mila download

Continuano i problemi con Google Chrome. Purtroppo nello store delle estensioni disponibili al download si nascondono applicazioni pericolose che agiscono in modo strano nel tuo dispositivo. Questo ti espone a possibili attacchi malevoli.

Infatti, proprio in questi giorni, gli esperti di BleepingComputer hanno scovato un’estensione che in un primo momento sembra essere legittima. Una volta installata sul browser fa quello che deve fare, anche bene. Peccato però che qualcosa non va.

In sostanza, una volta entrata in esecuzione, questa estensione fake inizia a comportarsi in modo strano. Apre collegamenti a siti di spam, modifica il motore di ricerca predefinito e perseguita l’utente con pop-up che richiedono di scaricare patch e programmi indesiderati.

La cosa più preoccupante è che questa estensione è stata scaricata da oltre 200.000 utenti su Google Chrome. Ciò rivela come i cybercriminali riescano a infiltrarsi senza lasciare traccia. Scopriamo insieme qual è l’estensione fake dalla quale stare lontani e come ci si può proteggere da questi attacchi subdoli che puoi trovare anche in malware app sul Google Play Store.

Google Chrome: non installate Internet Download Manager

L’estensione di Google Chrome, oggetto degli attenti studi dei ricercatori di BleepingComputer, si chiama Internet Download Manager. Scaricata da oltre 200.000 utenti in tutto il mondo, agisce in modo da mettere in pericolo chi l’ha installata sul proprio browser.

La cosa ancora più strana di questa vicenda è che in realtà esiste un software legittimo. Internet Download Manager è stato pubblicato dalla società di software Tonec, ma è solo per Windows. Tra l’altro, sul loro sito ufficiale, gli sviluppatori allertano gli utenti con questo messaggio:

Tieni presente che tutte le estensioni IDM che possono essere trovate in Google Store sono false e non dovrebbero essere utilizzate.

Difatti, l’estensione dal nome Internet Download Manager disponibile su Google Chrome sembra essere stata realizzata da una società che fa capo al sito Web “Puupnewsapp“. Perciò se l’hai installata, pensando di aumentare la velocità dei download del 500% come promette, devi subito correre ai ripari.

Per prima cosa dovrai disinstallarla immediatamente e poi procedere con una sanificazione del tuo dispositivo. Noi ti consigliamo di utilizzare Bitdefender. Non solo rileverà qualsiasi minaccia, eliminandola seduta stante, ma ti proteggerà da tutti questi pericoli in futuro.

Infatti, Bitdefender non solo offre un potente antivirus, ma integra anche una difesa professionale da attacchi di phishing, smishing e spam. A questo poi si aggiungono anche tantissime altre funzionalità tra cui un’ottima VPN per navigare in totale anonimato.

