Google Calendar e l'effetto Trump: alcuni eventi sono scomparsi

Dopo che Google Maps ha “cancellato” il Golfo del Messico sotto l’effetto Trump il mondo sta affrontando un’altra modifica. Infatti, un’altra app del colosso di Mountain View è sotto la lente di ingrandimento. Infatti, Google Calendar ha eliminato alcuni eventi, in precedenza presenti, a seguito dell’elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti.

Come riportato da The Guardian, i calendari online e mobili di Google non includono più i riferimenti al Black History Month, al Women’s History Month e alle LGBTQ+ holidays. Una scelta alquanto singolare visto che era stato proprio il motore di ricerca più diffuso al mondo a introdurre proprio questi eventi, come ad esempio il Black History Month a febbraio e il Pride Month a giugno.

Tuttavia, su Google Calendar questi e altri eventi non compaiono più nel 2025. Questa rimozione sta facendo discutere molto. Le richieste di spiegazione a Google in merito a questa decisione sono tantissime sul web. Molti ipotizzano che le big tech americane si stiano conformando alle nuove linee guida della presidenza trumpiana.

Google Calendar e gli eventi scomparsi: arriva la risposta ufficiale dell’azienda

Il colosso di Mountain View ha voluto chiarire la scelta di eliminare alcuni eventi da Google Calendar. Lo ha fatto tramite il suo portavoce Madison Cushman Veld ai microfoni di The Guardian: “Alcuni anni fa, il team di Calendar ha iniziato ad aggiungere manualmente un insieme più ampio di eventi culturali in gran numero di molti paesi in tutto il mondo”.

Il portavoce ha poi continuato: “Abbiamo ricevuto feedback che mancavano alcuni altri eventi e paesi e inserire e mantenere centinaia di eventi manualmente e costantemente a livello globale non era scalabile o sostenibile. Quindi a metà del 2024 siamo tornati a mostrare solo i giorni festivi e le osservanze nazionali da timeanddate.com a livello globale, consentendo agli utenti di aggiungere manualmente altri momenti importanti”.

Come per la decisione di sostituire “Golfo del Messico” con “Golfo d’America” su Google Maps, anche questa modifica apportata su Google Calendar sembra riflettere la direzione indicata dalla seconda presidenza di Donald Trump, inserendosi nella sempre più crescente lista di cambiamenti che Big G sta apportando, solamente dopo le elezioni del nuovo presidente.