Gonfiatore elettrico BOMBA: lo tieni in borsa o in auto (37€)

Stanco di dover trovare un benzinaio o un gommista ogni volta che le gomme della tua bicicletta o della macchina sono sgonfie? Allora questo Mini Gonfiatore Elettrico Smart CYCPLUS A3 è quello che ti serve.

Dalla grandezza di una lattina, ma con metà del suo peso, questo compressore portatile diventerà indispensabile per le tue gite fuori porta. Che tu sia in città o in montagna questo piccolo e pratico strumento dal facile utilizzo si presta ad essere perfetto per ogni occasione grazie alla sua pressione fino a 150 PSI che permette di gonfiare le gomme della tua bici ad esempio in soli 3 minuti.

Ricaricabile tramite comune cavo micro-USB la batteria del Mini Gonfiatore Elettrico Smart CYCPLUS A3 offre una scheda di sicurezza per mantenerlo al sicuro da un sovraccarico della batteria al litio integrata insieme anche ad una protezione da cortocircuito allungando così la sua durata nel tempo. Oltre a questo gode anche di una comodissima torcia LED di Emergenza dalla consistente durata di ben 7 ore di illuminazione ad una potenza di 80 lumen, perfetta per illuminare una stanza buia o per illuminare la tua strada nell’oscurità in caso di emergenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.