Gonfia pneumatici in 8 minuti: compressore portatile da 19€, bomba

Piccolo e portatile ma con 150PSI per gonfiare pneumatici e non solo. Il compressore portatile è un prodottino utile da avere a disposizione perché non potresti mai sapere quando potrebbe tornare utile. Questo modello arriva con 4 modalità integrate e diversi ugelli per usarlo in diversi modi. Puoi acquistarlo a soli 19,99€ su Amazon approfittando dello sconto del 17% con un click, non perdere tempo e aggiungilo al carrello.

Compressore portatile, perché non farne a meno?

Viste le dimensioni compatte lo puoi tenere direttamente in auto oppure non farne a meno nella tua borsa degli attrezzi o nel tuo zaino se parti spesso all’avventura. Il compressore portatile è un oggetto piccolo che torna utile più di quanto potresti pensare: lo usi per qualunque scopo e non solo per le ruote di auto e biciclette.

Questo modello, nello specifico, ha 4 modalità integrate che rendono l’utilizzo ancora più semplice. Collegalo e poi scegli tra la potenza dedicata agli pneumatici d’auto, di moto o per prodotti come palloni. La quarta e ultima modalità è quella manuale per gonfiare tutto il resto come ruote di biciclette, materassi gonfiabili e così via.

Il display LED rende l’utilizzo estremamente facile e intuitivo. In più trovi una luce LED integrata così da avere una soluzione anche se ti trovi al buio. Il sistema, devi sapere, è completamente ricaricabile ed ha un’autonomia di 25 minuti di utilizzo ininterrotto. Per fornirti uno standard, sappi che una ruota d’auto viene gonfiata interamente in 8 minuti di tempo.

A solo 19,99€ su Amazon, il compressore d’aria portatile è un prodotto a cui non rinunciare. Collegati subito in pagina dove lo sconto del 17% ti strizza l’occhio e fa scendere il prezzo, aggiungilo al carrello con un click.

Le spedizioni? Sono completamente gratuite e rapide in tutto il territorio Italiano con i servizi Amazon Prime eventualmente attivi sul tuo account.