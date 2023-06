Goditi una connessione potente con NordVPN: ottimizzazione di alto livello

La tua connessione ultimamente ti sta creando qualche problema? Se noti rallentamenti e disconnessioni o se comunque vuoi il massimo dell’ottimizzazione ad alto livello ti consigliamo NordVPN, oggi in offerta speciale. Grazie a questa VPN ottieni una navigazione online senza precedenti, con un flusso dati migliorato indipendentemente da traffico dati e operatore telefonico.

Un miracolo ottenuto grazie alla strategia messa in campo dal provider nel fornire una larghezza di banda illimitata ai tuoi dispositivi connessi ai suoi server. In altre parole si tratta di un metodo infallibile e sicuro per avere velocità di connessione dati nonostante ci siano rallentamenti dovuti al numero importante di utenti connessi. In pratica hai una corsia preferenziale sempre libera.

Pensa, secondo le ricerche di AV Test, NordVPN ha registrato picchi di velocità superiori ai 6730 Mbps. Un dato importante che rivela la professionalità della sua tecnologia inclusa nel servizio offerto tramite un’app universale. Installala su tutti i tuoi dispositivi, puoi attivarla su un numero massimo di 6 device contemporaneamente. Ciò vuol dire che puoi condividerla anche con parenti e amici.

NordVPN: potenza e velocità senza rinunciare alla sicurezza

Con NordVPN ottieni potenza e velocità, ma senza rinunciare alla sicurezza. La tua privacy viene prima di tutto. Ecco perché una volta connessi i tuoi dispositivi ai tuoi server entri in un tunnel crittografato che rende completamente anonime le informazioni inviate e ricevute. Questo vuol dire che puoi acquistare online, consultare dati sensibili, gestire i tuoi portafogli digitali e molto altro senza preoccupazioni.

Perciò possiamo dire che la connessione con questa VPN è potente. Inoltre, cambiando posizione virtuale, aggiri anche censure e georestrizioni. Una buona notizia se ami guardare contenuti streaming disponibili solo in Italia anche dall’estero o contenuti disponibili solo in altri Paesi dall’Italia. In più, la larghezza di banda illimitata, come dicevamo prima, garantisce uno streaming senza buffering anche in qualità 4K.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.