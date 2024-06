Goditi 4TB di spazio EXTRA con questo velocissimo SSD Samsung

Per chi desidera migliorare significativamente le performance del proprio PC o laptop, l’SSD Samsung 870 EVO da 4TB rappresenta una soluzione eccellente di cui ora puoi approfittare ad un prezzo notevolmente ridotto. Dotato di tecnologia all’avanguardia e funzionalità di livello professionale, questo SSD offre un’esperienza di utilizzo superiore, ideale per chi esige il massimo dal proprio sistema.

Cogli al volo quest’offerta esclusiva, l’SSD Samsung 870 EVO da 4TB è oggi scontato di ben il 28% su Amazon: ordinalo adesso per soli 315 euro invece di 439,99 euro.

Prezzo in calo per l’SSD Samsung 870 EVO da 4TB

L’SSD Samsung 870 EVO da 4TB garantisce velocità di lettura fino a 560 MB/s e di scrittura fino a 530 MB/s grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write. Questo assicura prestazioni elevate e costanti, ideali per qualsiasi situazione. L’installazione è semplice e compatibile con PC desktop e laptop che supportano lo standard SATA da 2.5 pollici. Un software dedicato guida l’utente attraverso il processo di aggiornamento, rendendolo rapido e senza intoppi. Inoltre, il software Samsung Magician 6 offre una gamma completa di strumenti per gestire il tuo SSD. Potrai monitorare lo stato del dispositivo, ottimizzare le prestazioni e ricevere aggiornamenti in tempo reale.

Approfitta subito della promozione ed aggiungi al carrello l’SSD Samsung 870 EVO da 4TB per risparmiare circa 125 euro: lo riceverai a casa in brevissimo tempo e sarà il tuo migliore acquisto della giornata.