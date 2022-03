God of War sarà una serie TV di Amazon Prime Video: l'indiscrezione

Dopo Uncharted, The Last of Us e Ghost of Tsushima, un altro storico franchise PlayStation potrebbe debuttare in un settore diverso da quello videoludico. Deadline riporta infatti l'indiscrezione che Amazon sarebbe in trattative con Sony per produrre una serie TV ispirata a God of War.

Secondo fonti vicine al portale web, Mark Fergus e Hawk Ostby, produttori esecutivi di The Expanse, insieme a Rafe Judkins de La Ruota del Tempo, starebbero già parlando con PlayStation Productions e Sony Pictures Television per capire come realizzare lo show.

Serie TV di God of War su Amazon: cosa sappiamo al momento

Non ci sono per adesso informazioni su che tipo di progetto possiamo attenderci, se si ispirerà alla storia dei videogiochi o se proporrà qualcosa di totalmente diverso, anche in termini di setting. Ricordiamo infatti che i primi episodi di God of War erano ambientati nell'Antica Grecia, prima di passare al filone norreno con il gioco lanciato nel 2018, che ha segnato anche un profondo rinnovamento del gameplay.

Sony e Amazon Studios non hanno ancora confermato ufficialmente la cosa, ma le trattative sarebbero nelle fasi finali. Per Amazon si tratterebbe dell'ennesimo grande colpo in termini di franchise legati alla cultura pop: a settembre è previsto il lancio della serie TV ispirata al Signore degli Anelli, mentre ci sono indiscrezioni che condurrebbero anche alla produzione di uno show televisivo tratto da Mass Effect, per non parlare del progetto già confermato legato a Fallout.

Dal canto suo, Sony con la divisione PlayStation Productions non nasconde più le sue intenzioni volte ad espandere i suoi franchise di punta oltre l'industria dei videogiochi: abbiamo visto la recente uscita del film di Uncharted, a cui seguirà la serie TV di The Last of Us agli inizi del 2023, prodotta da HBO. È già confermato un adattamento cinematografico di Ghost of Tsushima, con God of War che potrebbe essere infine il prossimo, in questo caso in formato televisivo.