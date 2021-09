In occasione del PlayStation Showcase di ieri, Sony ha presentato un nuovo trailer per God of War Ragnarok, l'ultimo capitolo della saga in uscita su PS4 e PS5 nel corso del 2022.

Il filmato mostra alcune “cut scene” e sequenze di gameplay catturate da PlayStation 5 in 4K, il gioco sviluppato da Santa Monica evidenzia una certa varietà di ambientazioni e un comparto tecnico rinnovato.

Si vede Kratos intento a discutere con suo figlio Atreus, visibilmente cresciuto rispetto al precedente capitolo della serie. Senza incorrere in alcun spoiler sulla trama di Ragnarok, Sony mostra i due protagonisti spostarsi per monti innevati e navigare in barca lungo un fiume.

God of War Ragnarok uscirà nel 2022 per PS4 e PS5, si tratta di un titolo cross-gen e il comparto tecnico della versione next-gen dovrebbe rivelarsi ben superiore rispetto al gioco in versione PS4.

Videogames