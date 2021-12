God of War Ragnarok è stato classificato, uscita più vicina?

Solitamente si fa fatica ad interessarsi alle classificazioni dei videogiochi per contenuti legate al mercato dell'Arabia Saudita. In questo caso però faremo un'eccezione, dato che si parla dell'attesissimo God of War Ragnarok.

Il nuovo capitolo della serie, in lavorazione per PlayStation 4 e PlayStation 5, è stato recentemente valutato dalla Saudi Arabian Age Commission. Senza particolari sorprese, il gioco è consigliato ad un pubblico di almeno 18 anni, ma non è questo che ci interessa.

Perché la classificazione è così importante? Per il semplice motivo che i videogiochi per essere classificati per i loro contenuti devono essere visionati dall'inizio alla fine: questo potrebbe indicare dunque che il gioco è già in uno stato molto avanzato e la data di uscita potrebbe essere più vicina del previsto.

Quando uscirà God of War Ragnarok? Vediamo delle ipotesi

Proprio di recente un'indiscrezione ci aveva suggerito come il lancio di God of War Ragnarok fosse previsto per il 30 settembre 2022. Si trattava di un'informazione proveniente direttamente dai database PlayStation, ma presumibilmente relativa ad una semplice data placeholder, da aggiornare quindi in attesa di quella ufficiale.

L'idea generale comunque è che il gioco non si farà attendere a lungo. Il rinvio al 2022 è stato dovuto principalmente alle condizioni di salute dell'attore che interpreta Kratos, come lui stesso ha confermato, che hanno costretto a un ritardo dei lavori in attesa che guarisse.

Adesso che la situazione è tornata alla normalità, almeno da quel punto di vista, combinata con questa nuova classificazione, si pensa che lo sviluppo sia veramente in uno stato avanzato e si può sperare anche in un lancio al secondo trimestre 2022.

Staremo a vedere. Ricordiamo che God of War Ragnarok è il sequel del titolo lanciato nel 2018 ed è in lavorazione per PlayStation 4 e PlayStation 5 come progetto cross-gen.