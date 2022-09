God of War Ragnarok: DualSense speciale e nuovo spettacolare trailer

In occasione dell’ultimo State of Play, Sony ha svelato un nuovo trailer dedicato alla storia di God of War Ragnarok, l’atteso prossimo capitolo della serie in arrivo a novembre per PlayStation 4 e PlayStation 5.

In concomitanza è stata presentata anche un’edizione limitata del controller wireless DualSense dedicata al gioco: con design bicolore, blu freddo su sfondo bianco ghiaccio, è ispirato al mondo norreno di Midgard. L’emblema di un orso e di un lupo, che rappresentano Kratos e Atreus, impreziosiscono il touchpad.

Il lancio dello speciale controller è previsto il 9 novembre, con preordini che inizieranno il 27 settembre.

God of War Ragnarok: il nuovo trailer ci presenta la storia

Il trailer, che puoi ammirare di seguito, ci offre uno sguardo di ciò che dovranno affrontare i due protagonisti, padre e figlio, che si troveranno a decidere se lasciare che sia il fato a dominare le loro vite o forgiare personalmente i propri destini.

Il filmato è una spettacolare sequenza di scene tratte dalla storia accompagnato da musiche che testimoniano ancora di più l’indiscutibile epicità della serie.

Ricordiamo che God of War Ragnarok sarà disponibile dal 9 novembre 2022 per PS4 e PS5. I preordini sono già aperti presso i principali rivenditori, come Amazon.

