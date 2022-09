State of Play settembre 2022: nuovi annunci PS4, PS5 e PSVR2 stasera

Dopo tante indiscrezioni, Sony ha confermato ufficialmente che terrà questa sera, martedì 13 settembre 2022, un nuovo State of Play interamente dedicato a giochi per PS4, PS5 e PS VR 2.

Lo show sarà incentrato su collaborazioni con la community di sviluppo giapponese, vista la concomitanza con l’imminente Tokyo Game Show 2022. Lecito aspettarsi dunque degli annunci di matrice nipponica. Sarà finalmente la volta del chiacchierato ritorno di Silent Hill?

State of Play settembre 2022: che annunci PS4, PS5 e PS VR2 possiamo aspettarci?

Lo State of Play di questa sera andrà in onda in diretta su Twitch e YouTube a partire dalle 23.59 ora italiana. L’evento avrà una durata di circa 20 minuti con nuovi aggiornamenti e annunci su 10 giochi in arrivo su PS5, PS4 e PS VR2.

Spazio dunque per il PlayStation VR2, il visore per la realtà virtuale che Sony lancerà il prossimo anno per PlayStation 5. Nonostante lo show sia incentrato sul panorama giapponese, la compagnia nipponica ha precisato che ci saranno anche annunci e dimostrazioni di stampo occidantale.

Il rumor più grande e chiacchierato è quello relativo al ritorno di Silent Hill, forse con un remake del secondo episodio, forse con un capitolo totalmente inedito, forse con entrambi: in ogni caso, pare che il progetto sia un’esclusiva temporale per PlayStation 5.

Non è chiaro se vedremo altro materiale per God of War Ragnarok, cui lancio è sempre più vicino, ma è possibile che vi sarà spazio per Final Fantasy XVI e Marvel’s Spider-Man 2.

Lo scopriremo questa sera, a partire dalle 23.59.

