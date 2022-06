God of War Ragnarok, data di uscita svelata ad un nuovo State of Play?

Stiamo per scoprire quando uscirà God of War Ragnarok per PS4 e PS5 il prossimo autunno? Secondo The Snitch, un insider salito alla ribalta della cronaca negli ultimi giorni per aver azzeccato tutte le previsioni, con indizi più o meno sibillini, ci fa capire che il prossimo 30 giugno ci sarà un nuovo State of Play in cui Sony annuncerà finalmente la data di uscita del gioco.

The Snitch è sempre molto criptico, ma sa come far trapelare le sue informazioni. Nel tweet in questione vediamo una gif con protagonista Kratos, mentre sotto di lui compare il codice 11110. In molti pensano che si tratti di un codice binario, che verrebbe dunque tradotto in 30 e, di conseguenza, associato al 30 giugno. Un giovedì, giorno solitamente utilizzato da Sony per i suoi piccoli eventi.

Un nuovo State of Play con data di uscita di God of War Ragnarok in vista?

Considerata come detto l’affidabilità della fonte, che finora ha svelato con successo diverse cose, inclusa la scaletta precisa proprio dell’ultimo State of Play per PS5, viene quasi da mettersi comodi e aspettare con pazienza l’annuncio ufficiale da parte di Sony, che a questo punto potrebbe arrivare davvero a breve.

Nel frattempo, ti ricordiamo che God of War Ragnarok è il sequel dell’eccellente titolo del 2018, sequel-reboot della nota saga di action di Sony Santa Monica. Il gioco avrà ancora una volta per protagonisti Kratos e suo figlio Atreus, in cerca di risposte sul loro futuro nelle affascinanti terre norrene. A breve, scopriremo probabilmente quando potremo finalmente giocarci.

