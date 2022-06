God of War Ragnarok, data di uscita in ritardo? Le ultime notizie

Le fonti più accreditate del settore videoludico davano per certo per oggi, giovedì 30 giugno, l’annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok per PS4 e PS5. Ora però sembra che non sarà così.

On God of War Ragnarok rumors: as of very recently, there was indeed a release date announcement planned for Thursday, June 30, per people familiar. Recent tweets from Cory Barlog suggest that is no longer happening. Still, as far as I know the game has not been delayed again. — Jason Schreier (@jasonschreier) June 29, 2022

Jason Schreier, noto giornalista dell’industry, ha scritto su Twitter che Sony aveva effettivamente pianificato qualcosa per oggi, ma dei recenti cinguettii da parte di Cory Barlog, game director dello sviluppatore, suggeriscono che i piani sarebbero cambiati. Non è chiaro se questo significa che il gioco sia stato addirittura rinviato al 2023, ma Schreier resta convinto che il lancio è ancora previsto per novembre.

God of War Ragnarok: cosa succede con la data di uscita?

Ad unirsi al coro è The Snitch, insider di recente apparizione che finora aveva svelato con successo diverse anticipazioni. Anche lui aveva indicato il 30 giugno come la finestra temporale corretta per l’annuncio della data di uscita di God of War Ragnarok, ma in una successiva chiacchierata con Kotaku pare abbia ritirato tutto, descrivendosi persino preoccupato per lo stato del gioco.

Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultim’ora, pare quindi che bisogna avere ancora molto pazienza prima di sapere quando potremo giocare la nuova avventura di Kratos e Atreus, sequel del titolo lanciato nel 2018 e destinato a chiudere l’epopea norrena della storica saga.

God of War Ragnarok è in lavorazione per PlayStation 4 e PlayStation 5 con target di lancio fissato entro il 2022. Lo stato attuale dell’industria videoludica, falcidiata da diverse difficoltà legate a crisi dei semiconduttori e strascichi della pandemia da Covid-19, non offre tuttavia certezze assolute.

