Il canale YouTube GameClips ha pubblicato un video confronto tra God of War: Ragnarok e il precetente capitolo, per evidenziare le principali differenze grafiche.

Il filmato confronta alcune sequenze di gameplay e cut-scene del primo episodio con scene provenienti dal trailer di Ragnarok, recentemente presentato al PlayStation Showcase. Confrontare la nuova esclusiva Sony – prevista in uscita nel 2022 – con un gioco del 2018 non sembrerebbe avere molto senso, specialmente considerando che il trailer di Ragnarok è registrato sfruttando la potenza di calcolo di PlayStation 5, ben superiore rispetto alle possibilità offerte 3 anni fa da PS4 e PS4 Pro

Inutile dire che l'impatto visivo di Ragnarok appare ben più realistico rispetto al “vecchio” God of War, la differenze più evidente riguarda le ambientazioni, più ricche di dettagli e con una maggior profondità di campo. Inoltre non dimentichiamoci che il nuovo capitolo gira su PlayStation 5 in risoluzione 4K, con framerate fino a 60fps in modalità prestazioni.

