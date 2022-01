God of War per PS4 in OFFERTA su Amazon a meno di 20€!

God of War per PlayStation 4 è in offerta su Amazon.it con uno sconto del 14% sul prezzo attuale della versione “PlayStation Hits” che permette di portarselo a casa con appena 17,99 euro!

God of War: l'inizio dell'epopea di Kratos e Atreus

Il titolo di Sony Santa Monica, lanciato originariamente nel 2018 e di recente approdato anche su PC, è l'ultimo capolavoro della nota saga con protagonista lo spartano Kratos, dio della guerra, che si ritrova nei territori norreni con il figlio Atreus.

God of War ha rappresentato una sorta di soft reboot dell'intero franchise, pur mantenendo il filone canonico a livello di storia. Il più grande cambiamento è arrivato per il gameplay: da un action frenetico e veloce, siamo passati ad un'esperienza più lenta e ragionata, con una forte impronta sulla narrativa.

Il gioco ha conquistato tutti per la sua capacità di combinare un sistema ludico profondo e coinvolgente ad un'ambientazione incredibilmente affascinante che fa da sfondo a vicende che tengono incollati allo schermo dall'inizio alla fine. Il rapporto tra Kratos e Atreus è uno dei meglio sviluppati tra padre e figlio che si ricordino nei videogiochi.

