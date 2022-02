Gmail: la nuova interfaccia presentata in un video ufficiale, come attivarla

In un primo momento, quando Google aveva annunciato l'arrivo della nuova interfaccia di Gmail, sembrava che l'aggiornamento fosse destinato solo agli utenti di Workspaces. Ora però, il colosso di Mountain View ha deciso di rendere disponibile la nuova esperienza con il suo client email a tutti. Infatti, ha recentemente pubblicato un video ufficiale dedicato alla presentazione del nuovo look e le istruzioni per attivarlo.

Il nuovo look di Gmail in un video

Ormai non ci sono dubbi, Google è così sicuro del futuro successo che ha deciso di distribuire a tutti gli utenti il nuovo look di Gmail. Non solo una nuova veste grafica, ma il servizio di posta elettronica si migliora anche in funzionalità rendendo disponibili Chat e Meet in un'unica pagina di accesso, potendone fruire durante la consultazione delle email.

Così Google ha quindi pubblicato un nuovo video ufficiale attraverso il quale presenta le novità in arrivo per Gmail. Una grafica molto più vicina allo stile degli attuali competitor e sicuramente più accattivante. Una nuova ridistribuzione delle funzionalità su un pannello laterale chiaro e colorato. Infine, come dicevamo poc'anzi, Chat e Meet disponibili direttamente dall'interfaccia principale del client. Ecco il video di presentazione realizzato da Google.

Come attivare la nuova interfaccia

Se prima per attivare la nuova interfaccia di Gmail era necessario attendere l'invito di Google alla prima apertura del client, ora invece tutti possono attivarla seguendo alcuni semplici passaggi. Per prima cosa è necessario attivare la Chat di Gmail:

seleziona Impostazioni ;

; nel menù cerca Visualizza tutte le impostazioni e poi clicca su Chat e Meet ;

e poi clicca su ; attiva la voce Google Chat.

Una volta che hai effettuato questo indispensabile passaggio, potrai goderti la nuova interfaccia di Gmail e così provare il suo nuovo design grafico. Come? Non ti preoccupare, ora ti elenchiamo tutti i passaggi per poterlo fare, ma ricorda che devi aver ricevuto l'aggiornamento da Google: