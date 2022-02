Gmail: come attivare la nuova interfaccia

Gmail cambia faccia e dall'8 febbraio 2022 Google ha dato il via al roll out del nuovo aggiornamento che apporterà diverse modifiche per il gestore email più diffuso e apprezzato al mondo. Tutto si concentrerà in un'unica pagina, nella sua versione web, o in un'unica app per dispositivi mobili. Big G ha infatti deciso non solo di realizzare uno spazio di lavoro dove anche Chat, Meet e Spaces saranno fruibili in un'unica pagina, ma anche di allineare la veste grafica ai suoi competitor più efficaci. Il risultato è un nuovo look che potrebbe piacere molto, ma anche no. Se siete curiosi e non state più nella pelle di scoprire cosa vi attende, vediamo insieme come attivare da subito la nuova interfaccia di Gmail.

Gmail: come attivare da subito il nuovo layout

Siete pronti a provare una nuova esperienza utente con Gmail? Con il nuovo aggiornamento questo servizio si rinnova sia dal punto di vista grafico, con un restyling importante e sia dal punto di vista funzionale. Il nuovo layout infatti metterà a disposizione tutti gli strumenti Google in un'unica pagina così che tutto sia sotto controllo.

Dalle mail, alle chat, agli appuntamenti del calendario, non dovrete più spostarvi di pagina in pagina. Sul lato sinistro saranno disponibili dei pulsanti ben visibili e comodi per accedere agli strumenti di messaggistica messi a disposizione da Google.

Ma ora vediamo come attivare fin da subito il nuovo look di Gmail con le sue nuove funzionalità che, a detta del colosso di Mountain View, sono perfettamente integrate.

Come vi dicevamo, l'8 febbraio è partito il roll out della nuova versione di Gmail. Ciò vuol dire che l'aggiornamento non arriverà per tutti lo stesso giorno, ma potrebbe volerci più o meno tempo a seconda dell'utente e dell'area geografica. Tuttavia, una volta che anche tu rientrerai tra quelli che potranno sperimentare la nuova interfaccia, attivarla sarà molto semplice.

Tu non dovrai far nulla se non attendere, ogni qualvolta aprirai il servizio, un banner che ti chiederà di provare il nuovo ecosistema di Gmail. Per farlo dovrai solamente cliccare sul bottone blu “Try it now” oppure “Provala adesso”. Ovviamente, una volta accettato potrete godervi tutte le novità, ma nel caso non ne foste ancora convinti, tramite le impostazioni dell'app, potrete ritornare al layout precedente.