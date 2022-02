Rivoluzione Gmail: dall'8 febbraio cambia tutto

Google ha deciso da qualche tempo, dopo un annuncio ufficiale del 31 gennaio 2022, di rivoluzionare completamente la sua applicazione proprietaria per la gestione delle email. Infatti, Gmail dall'8 febbraio inizierà un processo di aggiornamento che apporterà a poco a poco importanti modifiche e novità. Scopriamo insieme le tappe fondamentali e le novità che verranno introdotte in questa applicazione utilizzata da milioni di utenti.

Gmail: il cambiamento inizia martedì 8 febbraio

La prima importante tappa che apporterà modifiche sostanziali a Gmail, che vedremo nel corso di questo articolo, sarà martedì 8 febbraio 2022. In sostanza, ciò che cambierà drasticamente sarà il layout dell'applicazione. L'obiettivo è quello di migliorare l'esperienza utente che consulta le email delle sue caselle di posta elettronica con questo gestore.

Chi è davvero curioso potrebbe già accedere a questo primo aggiornamento, essendo disponibile il download che apporterà queste modifiche. In primo luogo, queste novità avvicineranno Gmail alle altre applicazioni della stessa categoria. La nuova interfaccia grafica renderà la gestione della posta elettronica molto più funzionale, intuitiva e semplice. Qui sotto vi proponiamo uno screenshot di come apparirà la vostra “nuova” applicazione.

Inoltre, la società ha fatto sapere che, con il nuovo aggiornamento, introdurrà anche i badge di notifica a indicare il numero di email ancora da leggere. Comunque, se la nuova veste grafica non vi ha convinto ancora del tutto non preoccupatevi. Questo nuovo layout potrà essere attivato manualmente, per così dire a piacere.

La prossima tappa sarà ad aprile 2022 quando la nuova interfaccia grafica e le novità funzionali introdotte verranno attivate automaticamente. Nondimeno, Google darà ancora la possibilità a ogni utente di ripristinare la versione precedente nelle sue funzionalità. Verso la fine del secondo trimestre 2022 la veste grafica sarà obbligatoriamente quella nuova e non potrà essere ripristinata perché quella classica verrà completamente eliminata da Gmail.

Infine, sembra che Big G stia lavorando a una barra di ricerca per mostrare email e chat in maniera più pratica ed efficiente. Speriamo possa tutto concludersi con l'aggiornamento definitivo di aprile 2022. Nel frattempo, godiamoci le già ricche novità che saranno introdotte in questi giorni.

Le modifiche in sintesi

Google, con questo aggiornamento epocale per Gmail vuole creare un'unica applicazione dove poter gestire insieme alle mail anche Chat e Meet. Insomma, una sorta di “applicazione unificata“, come l'ha definita il colosso di Mountain View. Ecco in sintesi le modifiche che saranno introdotte l'8 febbraio 2022:

gli utenti potranno scegliere se provare la nuova esperienza , ma potranno tornare alla versione classica in qualsiasi momento tramite le impostazioni;

, ma potranno tornare alla versione classica in qualsiasi momento tramite le impostazioni; Google condividerà un aggiornamento sul blog degli aggiornamenti di Google Workspace una volta iniziata l'implementazione.

Ecco, invece, le novità che arriveranno ad aprile 2022:

gli utenti che hanno deciso di provare la versione aggiornata inizieranno a vedere la nuova esperienza come impostazione predefinita, ma potranno tornare alla versione classica di Gmail tramite le impostazioni.

Infine, dalla fine del secondo trimestre 2002: