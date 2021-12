Gmail: Google ha finalmente corretto questo bug su Android 12

L'arrivo di Android 12 in concomitanza di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro è stato accompagnato da tanti piccoli bug che (in parte) hanno rovinato l'esperienza utente di una delle major release Android più importanti di sempre. Tra queste c'è un particolare bug del tasto annulla di Gmail su Android 12 che è stato risolto solo oggi – grazie tante, Google – con l'arrivo dell'aggiornamento alla versione 2021.11.14 di Gmail.

È stato corretto il bug del tasto annulla di Gmail su Android 12

Per dare un quadro completo del bug in questione, da ormai molto tempo Gmail per Android permette di archiviare (e non solo) una email direttamente dalla tendina delle notifiche; nel caso in cui questa azione fosse dovuta a un tap errato, però, il tasto “annulla" offre la possibilità di ritornare sui propri passi in un battito di ciglia. Ebbene, fino ad oggi, il bug di Gmail con Android 12 non era visibile a meno che l'utente non riduca manualmente la notifica dell'app.

Fortunatamente il team di sviluppo di Gmail ha corretto il bug con la versione 2021.11.14 offrendo la possibilità di tappare correttamente sul tasto “undo" dai dispositivi Pixel aggiornati su Android 12, ovvero dal Pixel 3 in poi. Se anche voi siete stati colpiti da questo bug sul vostro smartphone Pixel con Android 12, potete tornare a sfruttare correttamente la funzionalità di Gmail aggiornando l'app tramite il Google Play Store.