Gli Assassin's Creed più amati arrivano su Nintendo Switch

Ubisoft ha annunciato ufficialmente Assassin's Creed The Ezio Collection per Nintendo Switch. La raccolta, che include i tre capitoli della serie con protagonista l'assassino Ezio Auditore, sarà disponibile a partire dal prossimo 17 febbraio.

Cosa contiene la The Ezio Collection e perché sono gli Assassin's Creed più amati?

La collection era stata pubblicata originariamente per PlayStation 4 e Xbox One e adesso arriva anche per la console ibrida giapponese, proponendo dunque l'esperienza dei tre storici capitoli della serie in formato portatile.

La The Ezio Collection include Assassin's Creed 2 e i relativi successori, Brotherhood e Revelations. Chi conosce bene la saga comprende i motivi che portano a parlare di questi episodi come i più amati in assoluto dell'intero franchise: merito di un personaggio divenuto iconico come il fiorentino Ezio Auditore, ma anche di una storia che ha coinvolto e appassionato milioni di giocatori in tutto il mondo.

Considerate che il secondo capitolo sarebbe dovuto essere un gioco seguito unicamente da quello che è poi stato l'effettivo terzo episodio della serie: il clamoroso successo del titolo, che ci aveva portato a visitare la splendida Italia rinascimentale, ha spinto Ubisoft addirittura alla realizzazione di altri due giochi dedicati al mitico Ezio, rimasto nei cuori degli appassionati della serie.

E, manco a dirlo, non ci sono soltanto i videogiochi: The Ezio Collection include anche due film dedicati all'omonimo protagonista, Assassin's Creed Lineage ed Embers, che hanno il merito di approfondire e infine concludere la storia dell'assassino.

In questa versione, la raccolta ovviamente sfrutta al meglio le possibilità di Nintendo Switch, con il supporto a funzionalità come Modalità Portatile, Rumble HD, Interfaccia Touchscreen e HUD ottimizzato. Il gioco può essere già pre-ordinato al prezzo di 49,99 euro.