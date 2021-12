Assassin's Creed Origins, in arrivo i 60 FPS su PS5 e Xbox Series X!

Ubisoft ha annunciato di stare lavorando ad una patch che abiliti i 60 FPS in Assassin's Creed Origins su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La compagnia lo ha svelato tramite il profilo Twitter ufficiale della serie per festeggiare l'ACDay.

“Buon #ACDay! Che tu sia un fan di vecchia data o che tu abbia appena scoperto Assassin's Creed, vogliamo ringraziarti per essere parte di questa community. Resta sintonizzato per ulteriori informazioni su Assassin's Creed Valhalla e per un futuro entusiasmante per la serie. Inoltre, stiamo lavorando per aggiungere il supporto ai 60 FPS per Assassin's Creed Origins, quindi resta sintonizzato!“

Assassin's Creed Origins è stato lanciato per la prima volta nel 2017 per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Si tratta di un episodio cruciale per la serie, che ha rappresentato un importante punto di svolta che ha poi portato ai suoi due amati successori: Odyssey e Valhalla.

Origins ha introdotto infatti il nuovo sistema di gioco in stile action-RPG, discostandosi parecchio da quella che era la filosofia dei precedenti episodi del franchise. Il titolo è comunque inserito all'interno del canone, raccontando appunto quella che era stata l'origine dell'ordine degli assassini.

Una patch per i 60 FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X/S è arrivata lo scorso anno proprio per il suo successore, Assassin's Creed Odyssey, e i fan chiedevano in gran voce stesso trattamento per il capostipite del nuovo corso.

Ora arriva finalmente la conferma ufficiale: per saperne di più dovremo presumibilmente attendere le prossime settimane.