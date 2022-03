Gli Apple Store non ripareranno più gli iPhone "smarriti"

Secondo quanto si apprende da un report dell'ultimo minuto, sembra che da adesso gli Apple Store ora non potranno più eseguire le riparazioni sui terminali bollati come “smarriti”, “persi” o “rubati”.

Di fatto, ora sia i centri ufficiali che i fornitori di servizi autorizzati Apple, verranno avvisati se un melafonino è stato etichettato come “missing” (mancante) presso il registro dei termiali GSMA. Ma come funzionerà? Quando un cliente porterà in un'officina o in un Apple Store l'iPhone da riparare, l'azienda potrà rifiutarsi qualora dovesse scoprire che si tratta di un gadget indicato come “sparito”; questo è quanto si legge da una nota interna ottenuta da MacRumors.

La nuova policy di Apple contro i telefoni “smarriti”

Funzionerà così: quando un tecnico Apple vedrà comparire un messaggio all'interno dei suoi sistemi interni MobileGenius o GSX che indicherà che il terminale in riparazione è stato bollato come “sparito”, potrà rifiutarsi di eseguire la riparazione. Questo è quanto si evince dall'ultima segnalazione rilasciata da Apple condiviso lunedì. La nuova policy dovrebbe aiutare a ridurre drasticamente la quantità di iDevice rubati che vengono portati in un centro ufficiale per venir sbloccati/sostituiti/riparati.

Facciamo un passo indietro: cos'è il GSMA Device Registry? Parliamo di un database globale pensato per consentire agli utilizzatori finali di segnalare i propri gadget come “spariti” in caso di perdita, smarrimento – o peggio – forto.

I negozi ufficiali di Cupertino presenti in tutto il mondo, così come i partner di terze parti e i fornitori di servizi autorizzati di fatto, non riparano tutti i terminali possibili. Se infatti un utente non può disattivare la funzione “Trova il mio”, allora il tecnico può rifiutarsi di fare la riparazione/sostituzione del prodotto. Adesso la policy si applica a tutti gli smartphone della mela che vengono segnalati sul GSMA.

Ad ogni modo, vi invitiamo a prestare sempre massima cautela: in caso di smarrimento o furto del vostro telefono, ricordatevi di disattivare il “Find My” il prima possibile. Stesso discorso vale se si sceglie di vendere o dare in permuta il proprio device: prestate attenzione.