Apple: i dirigenti spiegano cosa c'è dietro l'Universal Control

Alcuni dei funzionari di Apple hanno rilasciato un'intervista in cui hanno spiegato come sono arrivati a realizzare l'Universal Control e gle scorciatoie su Mac.

Di fatto, nell'episodio del podcast AppStories di John Voorhees e Federico Viticci, i content creator dialogano con Vivek Bhardwaj, uno dei dirigenti della mela, in merito alla creazione della funzione di Universal Control e degli shortcuts su Mac.

Due funzionari Apple spiegano l'Universal Control

L'uomo, che lavora sia con l'iPad Pro che con il computer, ha spiegato che “una delle cose creava attrito” è stato il passaggio da uno all'altro. “Era goffo. Universal Control ha eliminato questo attrito, quindi sto usando l'iPad insieme a un Mac”.

“La parola chiave è continuità“; prima di questa feature infatti, abbiamo visto AirDrop, Handoff, SideCar e la possibilità di sbloccare il computer desktop o portatile con Apple Watch.

Quando si pensa a tecnologie come Bluetooth a basso consumo energetico, sapere dove sono i dispositivi, tutte queste tecnologie di basso livello e una sorta di esperienza di Handoff, Universal Control è davvero solo il passo successivo per la continuità.

Con diversi mesi di ritardo, alla fine, poche settimane fa, Universal Control ha fatto la sua apparizione con l'ultima versione del firmware di macOS e iPadOS.

Adesso infatti, si potrà utilizzare la tastiera e il trackpad di un Mac con un altro dispositivo (Mac o iPad che sia), semplicemente spostando il mouse da uno schermo ad un altro:

Abbiamo progettato Universal Control pensando a Mac e iPad. Quindi pensa più ad accoppiare questi due dispositivi insieme e poi a trarne pieno vantaggio. Molti utenti Mac hanno un iPad, quindi estendere loro questa capacità è un'esperienza davvero potente. (…) Non sono solo due dispositivi, sono due piattaforme diverse.

In merito agli shortcuts invece, John Voorhees di AppStories ha chiesto a Vivek Bhardwaj di una funzionalità speciale presente in iOS 15.4 che permette alle persone di non venir avvisati ogni qualvolta si utilizza una scorciatoia:

Quando progettiamo funzionalità come questa, la privacy e la sicurezza sono fondamentali per noi. Vogliamo solo assicurarci che gli utenti abbiano il controllo e che il sistema e il dispositivo siano trasparenti. Questo è qualcosa che puoi disattivare, ma vogliamo comunque assicurarci che gli utenti ricevano una notifica, ne siano informati.

Voi usate queste opzioni?