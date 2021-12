Gli AirTag possono essere usati per scopi criminali, purtroppo

Secondo quanto emerge, sembra che gli AirTag di Apple vengano utilizzati dai criminali canadesi per tracciare le auto di lusso ai danni dei residenti della città.

Come i criminali canadesi usano gli Airtag per rubare le auto

La polizia canadese ha avvisato i residenti di York che un organizzazione criminale sta usando i tracker di Apple, i famosi AirTags, per aiutare il loro furto di auto di lusso. Un comunicato stampa della polizia regionale di York ha avvertito i residenti della zona che la polizia ha scoperto un nuovo metodo utilizzato dai criminali per rintracciare e rubare auto di fascia alta in tutta la regione.

La polizia di York afferma che l'attuale tendenza è iniziata nel settembre 2021, quando il dipartimento di polizia ha iniziato a indagare sull'uso di piccoli dispositivi di localizzazione all'interno di automobili di lusso.

La polizia ha menzionato specificamente che gli AirTag vengono posizionati dai criminali in luoghi nascosti dell'auto quando parcheggiata in aree ad alto traffico o in un parcheggio. I veicoli vengono successivamente rintracciati nelle case del proprietario, dove l'organizzazione criminale utilizza una serie di dispositivi per accedere alle auto e portarle fuori dal parcheggio. Per entrare nella macchina, i ladri usano prima un cacciavite attraverso la portiera del conducente o del passeggero anteriore.

Il dipartimento di polizia di York sta quindi emettendo un avviso per proteggere i veicoli dal furto da parte dei criminali. Questi suggerimenti si applicano ad altre aree oltre al Canada e potrebbero essere utili a tutti.

Hanno detto che bisogna parcheggiare il veicolo in un garage chiuso a chiave, poiché la maggior parte degli incidenti riguardava veicoli posteggiati all'esterno.

Si consiglia di usare un blocco manuale del volante, oltre a bloccare la porta dati, per impedire così la riprogrammazione del computer di bordo. Anche la videosorveglianza è un'ottima soluzione, e si consiglia ai proprietari di automobili di assicurarsi che la telecamera sia impostata per monitorare l'auto sia di giorno che di notte.

Le nuove funzionalità di iOS 15.2 (attualmente in fase di test) di Apple consentono di tracciare manualmente gli AirTag che non vi appartengono e questa funzionalità potrebbe aiutare a identificare un tag nascosto sulla vostra auto e ad allertare così la polizia. Non è chiaro se il proprietario/utente dell'AirTag intercettato possa essere facilmente identificato, ma questo potrebbe aiutare la polizia a scovare i criminali, anche con le indagini in corso.